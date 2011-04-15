"Газпром нефть" поставила битум для ремонта дорожного покрытия автотрассы А-128

"Газпром нефть" осуществила поставку высокотехнологичных битумных материалов для ремонта дорожного покрытия автотрассы А-128 "Санкт-Петербург - Морье", проходящей по маршруту легендарной "Дороги жизни". Об этом говорится в сообщении компании.



Ввод в эксплуатацию обновлённого участка "Дороги жизни", отремонтированного в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", состоялся 30 апреля.



При строительстве 9-ти километрового участка трассы было уложено более 25 тыс. т асфальтобетонной смеси с битумными вяжущими "Газпром нефти", которые повышают устойчивость покрытия к деформациям и работают в диапазоне температур от - 28°С до + 76°С.



Для увеличения срока эксплуатации дорожного полотна верхний слой асфальтобетонного покрытия подобран по технологии объемного проектирования, учитывающей транспортные нагрузки и климатические условия региона. Для герметизации стыков в асфальтобетонном покрытии использовано свыше 20 км битумно-полимерной ленты "Газпром нефти".



На сегодняшний день "Газпром нефть" является крупнейшим поставщиком ПБВ (полимерно-битумных вяжущих) дорожно-строительным предприятиям Северо-Западного региона. В 2018 году на ПМЭФ компания заключила соглашения с Правительствами Санкт-Петербурга и Ленинградской области о сотрудничестве в сфере обеспечения регионов высокотехнологичной битумной продукцией. Оператором соглашения выступает предприятие "Газпромнефть - Битумные материалы", которое активно участвует в реализации крупных инфраструктурных проектов развития транспортной сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Битумы компании используются при укладке дорожного покрытия автодорог М-11 "Нева", А-121 "Сортавала", А-181 "Скандинавия", ЗСД, КАД, Невского проспекта.



"Дорога жизни" - это единственная транспортная магистраль, по которой осуществлялось транспортное сообщение с блокадным Ленинградом. Перевозки по Дороге жизни выполнялись с сентября 1941 по март 1943 года.



Суперпейв (Superpave или Superior Performance Pavements) - метод проектирования составов асфальтобетонных смесей для дорожных покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Данная технология была разработана в США и стала результатом многолетних исследований по увеличению срока службы асфальтобетонных покрытий.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 30.04.2020