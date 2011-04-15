Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал составила 120.5 млрд руб.

Сбербанк (далее – "группа") опубликовал промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность по МСФО. Об этом говорится в сообщении банка.



Так, чистая прибыль группы составила 120.5 млрд руб. (-46.8% к этому же периоду прошлого года);



Прибыль на обыкновенную акцию составила 5.6 руб., снизившись на 46.9%; рентабельность капитала составила 10.6%, рентабельность активов составила 1.5%.



Кредиты Группы (до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 6.5% за I квартал до 23.2 трлн руб.



Розничный кредитный портфель вырос на 3.9% до 8.2 трлн руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 8.0% до 15 трлн руб.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.





"AK&M" от 30.04.2020