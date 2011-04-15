"Газпром нефть" создаёт буферные терминалы для защиты сотрудников на вахте от COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.



"Газпром нефть" реализует масштабную программу защиты от COVID-19 - "Антивирус", которая включает комплекс мероприятий по обеспечению непрерывного производства в условиях пандемии. Одним из важнейших проектов этой программы является создание буферных терминалов для тестирования сотрудников, работающих вахтовым методом, которые направляются на месторождения.



Для сотрудников, приезжающих на вахту, создаются специальные буферные терминалы, где вахтовый персонал проходит тестирование на COVID-19. К работе допускается персонал, у которого тест на коронавирус показал отрицательный результат. Доставка сотрудников к месту работы осуществляется на специально обработанном транспорте для минимизации контактов по пути следования. На сегодняшний день такие терминалы созданы на всех месторождениях "Газпром нефти" в ЯНАО, ХМАО-Югре, Тюменской, Оренбургской, Томской и Омской областях.



Продление до 90 дней действующих вахтовых смен, массовое тестирование и завоз на месторождения сотрудников с отрицательными результатами теста на коронавирус, позволят системно решить вопрос безопасности персонала и сохранения их здоровья.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



"AK&M" от 30.04.2020