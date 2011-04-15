Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/04/2020
13:58

"Газпром межрегионгаз Киров" приостановил сроки поверки газовых счётчиков

"Газпром межрегионгаз Киров" не будет переводить на норматив абонентов, у которых срок поверки приборов учёта газа истекает в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Начисления за это время будут проводиться по имеющимся у абонентов приборам учёта газа, при условии ежемесячной передачи показаний. Вместе с тем, прибор учёта должен быть исправным, пломбы поставщика и завода-изготовителя не нарушены.

Решение было принято в условиях пандемии коронавируса и на основании постановления Правительства РФ в связи с ограничениями в работе организаций, оказывающих услуги по поверке бытовых приборов учета.

Региональная газовая компания просит абонентов не откладывать поверку приборов учета газа на конец года в связи с возможным большим спросом на услуги поверительных организаций.

ООО "Газпром межрегионгаз Киров" входит в группу "Газпром межрегионгаз", осуществляет поставки газа всем категориям потребителей Кировской области.

На 1 января 2020 года региональная газовая компания оказывает услугу по поставке ресурса 269.4 тыс. абонентам. Их них 85% имеют договоры ТО ВКГО.

"AK&M" от 30.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100