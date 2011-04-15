"Газпром межрегионгаз Киров" приостановил сроки поверки газовых счётчиков

"Газпром межрегионгаз Киров" не будет переводить на норматив абонентов, у которых срок поверки приборов учёта газа истекает в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Начисления за это время будут проводиться по имеющимся у абонентов приборам учёта газа, при условии ежемесячной передачи показаний. Вместе с тем, прибор учёта должен быть исправным, пломбы поставщика и завода-изготовителя не нарушены.



Решение было принято в условиях пандемии коронавируса и на основании постановления Правительства РФ в связи с ограничениями в работе организаций, оказывающих услуги по поверке бытовых приборов учета.



Региональная газовая компания просит абонентов не откладывать поверку приборов учета газа на конец года в связи с возможным большим спросом на услуги поверительных организаций.



ООО "Газпром межрегионгаз Киров" входит в группу "Газпром межрегионгаз", осуществляет поставки газа всем категориям потребителей Кировской области.



На 1 января 2020 года региональная газовая компания оказывает услугу по поставке ресурса 269.4 тыс. абонентам. Их них 85% имеют договоры ТО ВКГО.



"AK&M" от 30.04.2020