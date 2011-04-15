Unilever опроверг уход с российского рынка Lipton и Brooke Bond.



Как сообщила пресс-служба компании, вице-президент по пищевой продукции, чаю и мороженому Unilever в России, Украине и Беларуси Мария Багрова выразила недоумение в связи с тем, что целый ряд средств массовой информации накануне сделали выводы о том, что всемирно известные чайные бренды Lipton и Brooke Bond покинут российский рынок.



Заметка, послужившая источником упаднических настроений у журналистского сообщества, вышла 29 апреля на сайте РБК - корреспонденту стало известно, что уже полгода как Unilever отказался от поставки на рынок листового чая, фасовавшегося под этими брендами на контрактных мощностях (на этот формат приходилось менее 2% совокупного оборота Lipton и Brooke Bond).



"Unilever - один из ведущих мировых производителей чая, и именно в пакетированном формате. Наш конёк - пирамидки, сашеты, пакетики", - напоминает М.Багрова. "Именно эти форматы мы традиционно выпускали и продолжаем выпускать на собственных производственных мощностях в России. Наша фабрика в Санкт-Петербурге работает в текущих условиях на полную мощность, обеспечивая готовой чайной продукцией под брендами Lipton и Brooke Bond не только российский рынок, но и такие страны, как Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Израиль, Италия, Казахстан, Катар, Кения, Киргизия, Молдавия, Сингапур, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Чили, ЮАР и Южная Корея."



Более того, несмотря на пандемию и связанный с ней 2-месячный карантин, оказавший своё влияние на планы развития многих компаний, Unilever ни на шаг не отступил от заявленной в сентябре прошлого года программы по переводу к 2025 году всех своих чайных пакетиков на использование 100% растительного сырья. "В России мы весь портфель чайной продукции готовимся перевести на такой экологичный упаковочный материал досрочно", - заявляет М.Багрова. - "В случае успешных результатов тестирования первые наименования чайных брендов Unilever в пакетиках из такого материала появятся в продаже уже в июле 2020 года".



Lipton - крупнейший чайный бренд Unilever в России. В настоящее время под этой торговой маркой производится и реализуется более 50 наименований черного, зеленого и травяного чая, из них 19 выпускается в пакетиках традиционного формата double-chamber (двухкамерные пакетики), 25 - в стремительно набирающих популярность пирамидках, 7 - в следующих за трендом сашетах. В портфель Brooke Bond входит 4 наименования чёрного чая в пакетиках double-chamber.



При этом Unilever не планирует отказываться от выпуска листового чая в России полностью и продолжит его производство и реализацию под премиальным брендом Sir Thomas Lipton (в портфеле бренда представлено 3 наименования чая в листовом формате) и запущенной в середине 2019 года торговой маркой Saito. Бренд Saito предлагает российскому потребителю широкий ассортимент из 16 наименований пакетированного и листового чая (6 наименований), а также чая в сашетах.



Сырьё для производства чая брендов Unilever закупается в странах Азии и Африки. Компания располагает собственными чайными плантациями в Кении, на которых соблюдаются повышенные меры безопасности в организации труда сотрудников и контроля качества сырья.



Компания Unilever является поставщиком потребительских товаров повседневного спроса, работающая более чем в 100 странах и поставляющий свою продукцию в 190 стран мира. В компании 173 тыс. сотрудников. Среди торговых марок Unilever есть, например, такие бренды, как Knorr, Hellmann's, Lipton, Dove, Vaseline, Omo, Cif, Signal и Domestos.



"AK&M" от 30.04.2020