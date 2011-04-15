Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая. Об этом говорится в материалах ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".



Так, в эти дни можно парковаться без оплаты на любой улице, входящей в зону платного парковочного пространства, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 руб. в час.



В воскресные дни 3 и 10 мая бесплатно оставить автомобиль можно на всех уличных парковках, кроме тех, которые входят в зону повышенного тарифа. Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.



Напоминаем москвичам, что до 11 мая, в связи с режимом повышенной готовности, всем жителям города следует оставаться дома. Если появилась необходимость выехать на своём автомобиле в город или за его пределы, следует оформить цифровой пропуск на сайте mos.ru, указав в заявке госномер автомобиля.



"AK&M" от 30.04.2020