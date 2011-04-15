Граждане с 1 мая смогут бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц через Систему быстрых платежей

Граждане с 1 мая 2020 года смогут бесплатно переводить до 100 тыс. руб. в месяц через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом говорится в материалах ЦБ.



Это касается переводов как друг другу, так и между своими счетами, открытыми в банках - участниках СБП.



При переводах свыше 100 тыс. руб. в месяц комиссия банков не должна превышать 0.5% от перевода, но не более 1.5 тыс. руб.



Напомним, что СБП позволяет быстро, удобно и безопасно переводить деньги со счёта на счёт в разных банках по номеру мобильного телефона.



На сегодняшний день к системе подключено 55 банков.

"AK&M" от 30.04.2020