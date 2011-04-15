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30/04/2020
13:07

Обнаружены уязвимости IoT-девайсов, открывающие доступ к домашней сети,ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила критические уязвимости в трёх контроллерах умного дома — Fibaro Home Center Lite, Home Matic Central Control Unit (CCU2) и eLAN-RF-003. Об этом говорится в сообщении ESET.

Они активно используются в небольших офисах и домашних сетях по всему миру.

Найденные уязвимости могут быть использованы для осуществления атак методом Man-in-the-Middle (MitM, пер. с англ. "атака посредника" или "человек посередине"), когда злоумышленник перехватывает данные, передаваемые между каналами связи, извлекает полезную информацию и при необходимости даже подменяет её. Киберпреступник способен установить контроль над центральным блоком и всеми подключенными к нему девайсами.

Одним из уязвимых устройств стал Fibaro Home Center Lite — контроллер, предназначенный для управления IoT-устройствами. Эксперты ESET обнаружили ряд серьёзных недостатков, с помощью которых злоумышленник может получить несанкционированный доступ. В частности, одна из уязвимостей дает возможность создать бэкдор SSH, подобрать пароль методом брутфорса и установить полный контроль над устройством.

В устройстве Homematic CCU2 обнаружена RCE-уязвимость, при помощи которой обеспечивается удалённое выполнение кода. Таким образом злоумышленник мог бы легко получить доступ к системе умного дома и всем подключенным к ней гаджетам.

Эксперты ESET также сообщили о проблемах в версии прошивки устройства eLAN-RF-003 2.9.079, среди которых отсутствие реализации SSL-шифрования, некорректные проверки подлинности, позволяющие выполнять команды без авторизации. Их опасность состоит в том, что данный девайс позволяет пользователю управлять различными домашними системами через приложение на смартфоне, смарт-часах, планшете или телевизоре.

Благодаря своевременному обнаружению уязвимостей экспертами ESET, производители уже выпустили обновления.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.






"AK&M" от 30.04.2020
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