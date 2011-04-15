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30/04/2020
14:26

Газпром трансгаз Санкт-Петербург" завершил плановые работы по внутритрубной диагностике газопровода "Ямал-Европа"

Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 29 апреля 2020 года завершил плановые работы по внутритрубной диагностике газопровода "Ямал-Европа", обеспечивающего поставки российского газа в Западную Европу. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках комплексных планово-профилактических мероприятий на участке 2.74 км — 323 км газопровода были проведены работы по пропуску очистных устройств и снарядов-дефектоскопов.

Внутритрубная диагностика позволяет вовремя обнаружить дефекты, выполнить своевременную оценку технического состояния трубопровода, при необходимости оперативно устранить опасные дефекты. Благодаря проводимым плановым профилактическим мероприятиям удается обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию магистральных газопроводов.

Обследование газопровода "Ямал—Европа" проводилось без остановки транспортировки газа.

ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" — 100-процентная дочерняя компания ПАО "Газпром". Осуществляет транспортировку газа для потребителей 9 субъектов Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует более 11 тыс. км газопроводов. Ежегодно объем транспортируемого газа растет. По итогам 2019 года газотранспортная система, обслуживаемая Обществом, довела до потребителей свыше 158 млрд куб. м углеводородного сырья.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорных цеха со 192 газоперекачивающими агрегатами, 245 газораспределительных станций, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

"AK&M" от 30.04.2020
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