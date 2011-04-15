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30/04/2020
16:07

Развязку ТТК с Северным дублёром Кутузовского проспекта построят до конца 2021 года

Строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца (ТТК) завершится к концу 2021 года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Временные ограничения на строительных объектах не должны сказаться на сроках введения транспортной развязки", - сказал Р.Загрутдинов.

Всего построят и реконструируют около 9.7 км дорог, включая участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда. Также будет проведена реконструкция Причального проезда, 1-го и 2-го Силикатных проездов.

"Строители продолжат армирование и бетонирование опор эстакад и подпорных стенок после снятия временных ограничений", - уточнил Р.Загрутдинов.

Так, возведут четыре эстакады: эстакада съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд; эстакада левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной; эстакада съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинскую набережную; эстакада съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

Также построят два подземных пешеходных перехода и дополнительный пролет двухпутного железнодорожного моста.

"Строительство Северного и Южного дублеров Кутузовского проспекта ведется по поручению мэра Сергея Собянина, чтобы разгрузить Кутузовский проспект и улучшить дорожную ситуацию в западном секторе города", - ранее отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин своим указом временно, с 13 апреля по 1 мая, приостановил строительные работы, за исключением возведения медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла, связанных с сооружением и обслуживанием объектов метрополитена, инфраструктуры наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов.

"AK&M" от 30.04.2020
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