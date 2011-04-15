Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/04/2020
16:06

Две станции МЦД-4 появятся на западе столицы

Две станции будущего четвёртого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) "Киевско-Горьковский" появятся на западе столицы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

В 2020 году откроют станцию МЦД-4 Аминьевская, а до конца 2022 года - Минскую. Оба остановочных пункта интегрируют в систему метрополитена. Так, Минскую свяжет переход "сухие ноги" с одноименной станцией Солнцевской линии, а Аминьевскую соединят пешеходным тоннелем со строящейся станцией "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (БКЛ)".

Станция Минская будет состоять из двух платформ и пассажирского терминала с лифтами и эскалаторами. Сейчас строится одна из платформ и возводится путепровод, на котором уложат дополнительные пути.

В Аминьевскую также войдут две пассажирские платформы с навесами, подземный вестибюль, турникеты и кассы. Для удобства пассажиров выходы на платформы оборудуют эскалаторами и лифтами.

Станции строятся по всем последним требованиям к комфорту и безопасности пассажиров. Работы проводит ОАО "РЖД".

Напомним, 21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале.

Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.

График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".

"AK&M" от 30.04.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100