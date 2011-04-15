Две станции МЦД-4 появятся на западе столицы

Две станции будущего четвёртого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4) "Киевско-Горьковский" появятся на западе столицы. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



В 2020 году откроют станцию МЦД-4 Аминьевская, а до конца 2022 года - Минскую. Оба остановочных пункта интегрируют в систему метрополитена. Так, Минскую свяжет переход "сухие ноги" с одноименной станцией Солнцевской линии, а Аминьевскую соединят пешеходным тоннелем со строящейся станцией "Аминьевское шоссе" Большой кольцевой линии (БКЛ)".



Станция Минская будет состоять из двух платформ и пассажирского терминала с лифтами и эскалаторами. Сейчас строится одна из платформ и возводится путепровод, на котором уложат дополнительные пути.



В Аминьевскую также войдут две пассажирские платформы с навесами, подземный вестибюль, турникеты и кассы. Для удобства пассажиров выходы на платформы оборудуют эскалаторами и лифтами.



Станции строятся по всем последним требованиям к комфорту и безопасности пассажиров. Работы проводит ОАО "РЖД".



Напомним, 21 ноября 2019 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



"AK&M" от 30.04.2020