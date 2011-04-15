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30/04/2020
16:42

ВТБ предлагает онлайн-покупку ценных бумаг

ВТБ запускает сервис по покупке ценных бумаг в режиме онлайн и без визита в отделение. Услуга доступна клиентам ВТБ в интернет- и мобильном банке. По прогнозам банка, сервис позволит увеличить число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской Биржи, до 1 млн человек. Об этом говорится в сообщении банка.

На сегодняшний день клиенты ВТБ могут купить облигации ВТБ или ОФЗ-н прямо с мастер-счета. В ближайшее время в линейке ценных бумаг появятся биржевые паевые инвестиционные фонды в разных валютах.

Нативный интерфейс ВТБ-Онлайн прост и удобен в использовании, как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Чтобы приобрести ценные бумаги пользователю необходимо зайти в раздел "Инвестиции" и совершить покупку. Минимальная сумма инвестиций составляет 10 тысяч рублей.

В 2019 году клиенты ВТБ открыли более 550 тысяч новых брокерских счетов, из них более 90% онлайн. Число клиентов ВТБ, зарегистрированных в системе торгов Московской Биржи, за прошлый год увеличилось в два раза с 319 тыс. до 650 тыс. человек.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

"AK&M" от 30.04.2020
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