Морган Стэнли Банк отказался от лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг

На основании заявлений ООО "Морган Стэнли Банк" (ИНН 7750003929) Банк России 30 апреля принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и депозитарной деятельности.



Лицензии датируются 2008 годом.

ООО "Морган Стэнли Банк" работает в России с 1994 года, получило банковскую лицензию в 2005 году. Основными направлениями работы являются конверсионные операции, операции на денежном рынке, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, предоставление инвестиционно-финансовых услуг клиентам.



"AK&M" от 30.04.2020