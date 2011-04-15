ФАС предупредила производителя препарата "Аллокин-Альфа". Об этом говорится в сообщении служба.



Как установило Московское УФАС России, ООО "Бренд-Фарм" разместило на сайте allokin.ru письмо ООО "АЛВИЛС", обращённое к медицинским организациям, но доступное любому посетителю сайта. В письме содержалась информация о том, что применение "Аллокин-альфа" при лечении COVID-19, протекающей в лёгкой и средне-тяжёлой форме, предположительно сократит сроки вывода вируса из клеток крови и предупредит развитие жизнеугрожающих состояний у большинства пациентов. В тексте также сообщалось о положительных результатах терапии "Аллокином-альфа" в профилактике заболеваемости среди медицинских работников.



Однако в инструкции к препарату в перечне показаний к применению не содержится сведений о COVID-19. Более того, в письме "Алвилс", размещённом на сайте allokin.ru, и в иных источниках отсутствует подтверждение эффективности этого лекарственного препарата именно против новой коронавирусной инфекции COVID-19, подкрепленное научными или клиническими испытаниями.



Вместе с тем описание общих характеристик лекарственного препарата, его состав и указание воздействия на организм человека не могут служить основанием для однозначного вывода об эффективности препарата "Аллокин-альфа" в рамках лечения новой коронавирусной инфекции.



По мнению Московского УФАС, действия компаний "Бренд-Фарм" и "Алвилс" могут вводить граждан в заблуждение о положительных результатах при лечении заболевших COVID-19, а также находящихся в контакте с пациентами с COVID-19, с помощью препарата "Аллокин-альфа".



На основании чего антимонопольный орган выдал компаниям предупреждение о необходимости прекращения действий, которые содержат признаки недобросовестной конкуренции - обществам надлежит прекратить распространение неподтверждённых сведений.



В случае неисполнения предупреждения в установленный срок в отношении компаний "Бренд-Фарм" и "Алвилс" будет возбуждено антимонопольное дело. При подтверждении акта недобросовестной конкуренции компаниям грозит административная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. руб.



"AK&M" от 30.04.2020