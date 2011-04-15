"Дикси" запускает собственную экспресс-доставку в Москве. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Экспресс-доставка продуктов будет доступна из магазинов с 1 мая. К концу месяца к сервису доставки подключатся магазины в Московской области. До конца 2020 года зона покрытия сервиса охватит все регионы присутствия ГК "Дикси".



Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



"AK&M" от 30.04.2020