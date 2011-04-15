Цены на бензин за неделю, с 20 по 26 апреля, не изменились - 44.85 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 20 по 26 апреля 2020 года, не изменились - 44.85 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.41 руб. за литр, АИ-95 - 45.85 руб., АИ-98 - 52.07 руб. Дизель подешевел на 0.1% до 47.75 руб.



За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный снизились на 1 коп., дизельное топливо - на 5 коп.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 19 центрах субъектов РФ. Наибольшее снижение цен отмечалось в Кирове - на 0.9%. Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Рязани - на 3.2% и Петрозаводске - на 0.2%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.49 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



"AK&M" от 30.04.2020