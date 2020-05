Ингосстрах выплатил более 800 тыс. руб. за технику, повреждённую огнём

Ингосстрах выплатил 843 тыс. руб. за повреждённую зерносушилку PRT 250 FE. Об этом говорится в сообщении страховой компании. Страховой случай произошёл в январе 2018 года в Тамбовской области. Зерносушилка получила повреждения в результате пожара. Программа страхования предусматривает защиту имущественных интересов страхователя от рисков повреждения или утраты (гибели) оборудования вследствие пожара, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, злоумышленных действий третьих лиц, падения пилотируемых летающих объектов или их обломков и др. Лимит ответственности составляет 21 млн руб. Договор заключен сроком на 1 год. Ингосстрах сотрудничает с клиентом по программам страхования имущества с 2017 года. СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 30.04.2020