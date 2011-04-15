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30/04/2020
15:52

Московский кредитный банк начал выдавать ипотеку под 5.9% годовых

Московский кредитный банк (МКБ) снизил ипотечную ставку до 5.9% годовых в рамках новой государственной программы "Ипотека с господдержкой 2020", направленной на поддержание строительной отрасли и ипотечных заёмщиков. Об этом говорится в сообщении банка.

Оформить льготный кредит на покупку новостройки можно на срок от 1 года до 30 лет, первоначальный взнос от 20%. Льготная ставка устанавливается на весь срок кредита.

Минимальная сумма кредита начинается от 700 тыс. руб. Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 8 млн руб., для жителей других регионов — 3 млн руб. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 ноября 2020 года, как дистанционно, так и в офисах банка или аккредитованного застройщика.

Московский кредитный банк (МКБ, ИНН 7734202860) основан в 1992 году. Конечным бенефициаром банка является основатель концерна "Россиум", президент банка Роман Авдеев. МКБ является универсальным кредитно-финансовым учреждением, предоставляющим весь спектр банковских услуг.

Чистая прибыль МКБ по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась до 11.9 млрд руб.

"AK&M" от 30.04.2020
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