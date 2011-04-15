"Велобайк" продлевает бесплатный прокат для курьеров и волонтёров до 11 мая

В связи с продлением срока нерабочих дней до 11 мая 2020 года московский проект "Велобайк" принял решение увеличить срок бесплатного доступа к велопрокату для курьеров и волонтёров. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ.



За 20 дней работы "Велобайка", который реализуется при поддержке банка ВТБ, волонтёры и курьеры совершили в Москве более 81 тыс. поездок. Ежедневно велосипедами пользуются свыше 4 тыс. раз, что демонстрирует востребованность данного способа передвижения. Пользователям доступны свыше 520 станций и более 4.6 тыс. велосипедов, которые ежедневно обрабатываются дезинфицирующими средствами.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае



"AK&M" от 30.04.2020