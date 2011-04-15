ВТБ втрое увеличивает лимит на переводы в Системе быстрых платежей

Максимальная сумма разового перевода с 1 мая 2020 года в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тыс. руб. за раз. Об этом говорится в сообщении банка.



Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тыс. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тыс. руб.



В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае



"AK&M" от 30.04.2020