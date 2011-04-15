Сбербанк запустил сервис подачи заявок на субсидии в ФНС России через интернет-банк

Компания "КОРУС Консалтинг СНГ" (входит в экосистему Сбербанка) запустила сервис подачи заявок на получение субсидий в ФНС России для юридических лиц и ИП. Сервис реализован на платформе корпоративного интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн в рамках услуги "Отчётность в государственные органы" и доступен с 1 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Для корпоративных клиентов Сбербанка, впервые подключающих сервисы электронного документооборота и отчетности, возможность подачи заявки предоставляется вместе с этими сервисами бесплатно в рамках текущей программы "ЭДО за 0 рублей" (действует до 31 мая). Для клиентов других банков аналогичный функционал предусмотрен в сервисе "СФЕРА Отчетность" от "КОРУС Консалтинг СНГ".



Претендовать на господдержку в виде субсидий могут те юридические лица и ИП, кто на момент 1 марта включен в реестр МСП, и на эту же дату пострадавший вид деятельности был указан в качестве основного в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Клиент, числящийся в реестре, может передать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме. Пока субсидия предполагается за 2 месяца — апрель и май. Заявки за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май — с 1 июня до 1 июля. Как и по любым другим типам отчётности, файл заявки клиент формирует на стороннем ПО ("1С", бесплатное ПО на сайте ФНС и т. д.).



Проект реализован в рамках Постановления Правительства РФ N 576 от 24 апреля о предоставлении в 2020 году бюджетных субсидий для малых и средних предприятий, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Целью таких субсидий является частичная компенсация затрат (в т. ч. на оплату труда), связанных с ведением бизнеса в период пандемии.



Согласно данным ФНС России, размер выплачиваемых субсидий рассчитывается исходя из числа штатных работников, умноженного на размер МРОТ (12130 руб.). Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 30.04.2020