ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на субботу, 1 февраля, в размере 63.1385 руб. против 63.0359 руб. на 31 января.





Курс доллара США за последние 5 дней:



31.01.20 - 63.0359 руб.

30.01.20 - 62.3934 руб.

29.01.20 - 62.8299 руб.

28.01.20 - 62.3380 руб.

25.01.20 - 61.8031 руб.





















































































































































"AK&M" от 03.02.2020