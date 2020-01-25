ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 1 февраля, в размере 69.5976 руб. против 69.4151 руб. на 31 января.





Курс евро за последние 5 дней:



31.01.20 - 69.4151 руб.

30.01.20 - 68.6764 руб.

29.01.20 - 69.2260 руб.

28.01.20 - 68.7775 руб.

25.01.20 - 68.2924 руб.

















































































































































































































































































































"AK&M" от 03.02.2020