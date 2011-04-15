Повтор! Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении компаний Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc, говорится в сообщении ведомства.



Указанные компании не представили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей соответствующих социальных сетей на серверах, расположенных на территории Российской федерации, подчёркивается в сообщении.



Административное производство возбуждено по признакам совершения административного правонарушения в соответствии с ч. 8 ст.13.11. КоАП, предусматривающей административный штраф в размере от 1 млн руб. до 6 млн руб.



"AK&M" от 03.02.2020