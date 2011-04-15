ВТБ и Почта Банк объединяют программы лояльности

С 1 февраля клиентам ВТБ и Почта Банка стала доступна объединенная программа лояльности "Мультибонус". Владельцы карт обеих кредитных организаций смогут, расплачиваясь ими за повседневные покупки, копить бонусы от обоих банков в едином личном кабинете и обменивать их по своему усмотрению на рубли или товары в маркетплейсе Мультибонус или в приложении. Это первая и единственная на российском банковском рынке объединенная программа лояльности, включающая в себя единую площадку для списания бонусов и единый баланс. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Объединенная программа "Мультибонус" позволяет клиентам получать вознаграждения за покупки по картам ВТБ и Почта Банка и использовать бонусы обеих кредитных организаций на покупку товаров известных брендов, авиа- и ж/д-билеты, бронирование гостиниц, аренду авто, билеты в кино (более 15 тыс. доступных вознаграждений в каталоге). Для удобства клиентов были интегрированы два приложения – Почта Банк Онлайн и "Мультибонус". В объединенном личном кабинете можно отследить состояние бонусного счета, прогноз начислений, переводить бонусы в рубли по курсу 1:1 и перечислять их на свой счет (для клиентов ВТБ – в рамках опции "cash back"). В программе также действует возможность доплаты за бонусные покупки рублями, кроме того, доступно повышенное начисление бонусов (до 14%) за покупки у партнеров программы "Мультибонус" – более 100 известных брендов и гипермаркетов.



"Программа "Мультибонус" ВТБ на сегодняшний день объединяет более 7.5 млн пользователей и по ряду ключевых критериев является лучшей на рынке. У нас нет ограничений по максимальной сумме вознаграждений, все бонусные накопления вы можете тратить на любые товары. Новый проект позволит дополнительно привлечь 13 млн клиентов Почта Банка. После объединения у программы появится еще больше возможностей, клиенты обоих банков смогут суммировать бонусы и получать дополнительные преференции", – отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.



К программе лояльности "Мультибонус" подключаются дебетовые и кредитные карты "Вездедоход" Почта Банка, а также карты, выпускаемые к сберегательному счету. За все покупки по этим картам будут начисляться бонусы, а за покупки в категориях "одежда/обувь" и у партнеров программы "Мультибонус" – повышенное вознаграждение. По картам Почта Банка к сберсчету для пенсионеров также сохранится кешбэк за покупки в аптеках, за ж/д билеты и на автозаправках, который будет начисляться также на единый бонусный счет, благодаря чему клиенты смогут копить больше и быстрее. Карты "Вездедоход" подключаются к программе автоматически, а карта к сберсчету – в Почта Банк Онлайн или отделении банка.



Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.







"AK&M" от 03.02.2020