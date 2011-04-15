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03/02/2020
10:51

Рынки пытаются нащупать дно

Шанхайская биржа открылась после продолжительных новогодних праздников и первым делом принялась отыгрывать снижение рынков, которое произошло за время простоя некоторых китайских площадок. Индекс голубых фишек China A50 открылся снижением на 8.5%, опустившись до минимумов с июня 2019, однако сумел оттолкнуться от этих уровней. Об этом говорится в обзоре FxPro Group.

Дабы успокоить местные рынки, китайский ЦБ объявил о вливании 1.2 трлн юаней (около $171 млрд) в виде операций обратного РЕПО, а также объявил о снижении ключевой ставки на 10 пунктов. Подобная мера призвана обеспечить долгосрочное вливание ликвидности в финансовую систему.

Что более чем 8% падение некоторых китайских площадок в настоящий момент служит лишь громким заголовком для финансовых лент. Равно как и новости о том, что курс офшорного китайского юаня преодолел отметку 7.0 в понедельник утром.

При этом, работавшие значительную часть прошлой недели биржи Гонконга прибавляют с начала недели, отыгрывая как действия китайского ЦБ и правительства, так и общее снижение градуса беспокойства вокруг темпов распространения вируса.

На валютном рынке также наметилось снижение тяги в защитные инструменты. Японская иена отступает от месячных максимумов по отношению к доллару, прибавляя от уровня 108.50. Американская валюта сдавала позиции в пятницу, что было особенно заметно в парах с евро и фунтом. Австралийский доллар, который в конце недели находился в одном шаге от 11-летних минимумов, теперь пытается найти в себе силы для восстановления.

Конечно, трейдеры и инвесторы должны понимать, что пока ситуация остается тревожной. В любой момент новости о распространении коронавируса по другим странам могут ударить по индексам и глобальному спросу на риски. Тем не менее, появляется все больше признаков того, что часть инвесторов попытается подобрать подешевевшие активы с расчетом, что предшествующая реакция рынков оказалась излишне резкой, а действия правительств и центробанков в конце концов сумеют повернуть ситуацию в положительное русло.

"AK&M" от 03.02.2020
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