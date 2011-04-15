ОПЕК+ активизирует усилия для преодоления растущей нестабильности цен на нефть. Главным героем новостных сообщений остается распространение корона вируса. Статистика числа зараженных и умерших людей в результате инфекции действительно впечатляет. До сих пор число носителей вируса каждый день в среднем возрастало в среднем более чем на четверть и к началу текущей недели уже достигло 17.2 тыс., число смертей превысило 360 человек. Столь стремительное распространение болезни не может не пугать, и обязательно будет иметь серьезные экономические последствия. (Хотя в последнее время в статистике распространения явно прослеживаются обнадеживающее замедление). Об этом говорится в комментарии начальника аналитического отдела



АО ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских.

Фоновый рынок Китая в понедельник на открытии отреагировал девятипроцентным снижением. Негативные настроения в начале недели царят и на других рынках. Цены нефти на прошлой неделе продолжали сохранять слабость, но в течение всей недели оставались вблизи достигнутых на предыдущей неделе минимальных отметок. По нефти Brent цена колебалась в диапазоне 58-60 долларов за баррель. С началом февраля цены нефти вновь показали дополнительное довольно сильное снижение, и цена Brent с утра опускалась ниже $56 за баррель. Угроза сжатия спроса на топливо, связанная с распространением корона вируса, продолжает оказывать эмоциональное воздействие на цены. И если эпидемию не удастся затормозить, то за ожиданиями последует реальное снижение спроса на нефть.



В складывающихся условиях естественно ожидать роста активности от стран ОПЕК+ по стабилизации ситуации. В конце прошлой недели глава Минэнерго сообщил о том, что РФ согласна на предложение Саудовской Аравии о переносе заседания с марта на февраль с рассмотрением вопроса о дополнительных сокращениях добычи нефти, если эпидемия не пойдет на спад в ближайшие дни. Можно ждать и других словестных интервенций со стороны стран ОПЕК+, особенно с учетом намеченного на 4-5 февраля заседания мониторингового комитета, который обсудит, следует ли в связи с эпидемией коронавируса переносить заседание ОПЕК (и ОПЕК+) с марта на февраль. А еще к заседанию мониторингового комитета станут известны данные по объемам добычи странами ОПЕК+ в январе, когда должны были произойти новые сокращения от стран Соглашения. Вероятно, наступающая неделя сможет стать переломной для преодоления панических настроений на рынке нефти.



Кроме данных о динамике добычи нефти и угроз по сокращению потребления рынок нефти в своем движении будет принимать в расчет важные показатели состояния крупнейших экономик. Среди выходящих на неделе (кроме данных о запасах, добыче и буровой активности в США) наиболее заметным будет отчет по рынку труда в США. После вышедших на прошлой неделе провальных показателей по чикагскому индексу PMI рынок вполне готов к возможным негативным сюрпризам и на рынке труда. Недаром после январской паузы в изменении ставки на рынке стали расти ожидания по возобновлению снижения ключевой ставки от ФРС. Такие снижения тоже могли бы способствовать стабилизации. Правда, на прошедшем заседании явных намеков о будущем снижении ставки не прозвучало.



Наступающая неделя должна показать, смогут ли раненные нефтяные быки остановить начавшееся паническое снижение цен нефти.



"AK&M" от 03.02.2020