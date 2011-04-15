Россия приостановила авиа и ж/д сообщение с Китаем.

Так, как сообщила пресс-служба ОАО РЖД, в соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции, с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с Китайской Народной Республикой: поезд N 3/4 Пекин-Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд N 320/20-19/319 Чита-Забайкальск-Пекин; беспересадочные вагоны Москва-Пекин, курсирующие в составах поездов N 2/1, N 320/319 и N 20/19. Беспересадочные вагоны Москва-Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва-Забайкальск.



Таким образом, пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем временно осуществляться не будет.



Отметим, что ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда N 402/401 Суйфэньхэ-Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково-Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита-Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.



Помимо этого, по распоряжению Министерства транспорта РФ, с 1 февраля 2020 года S7 Airlines отменила все собственные регулярные рейсы из России в города Китая, с 2 февраля - из Китая в города России. Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города Китая и Гонконг только граждан Китая, на рейсы из Китая - только граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов.



Кроме того, авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск-Харбин и Владивосток-Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания.



Пассажирам с оформленными билетами на бланках "Аэрофлота" с датой отправления не позднее 28 марта 2020 года разрешается произвести вынужденный возврат авиабилетов без взимания штрафов либо переоформление на новые даты вылета не позднее 31 марта 2020 года включительно. По билетам с участием рейсов интерлайн-партнёров переоформление билетов производится в соответствии с правилами примененного тарифа без взимания штрафных санкций. Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании "Аэрофлот" через Москву.



"AK&M" от 03.02.2020