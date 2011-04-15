Кабмин принял ряд решений в целях предупреждения проникновения коронавирусной инфекции в РФ

Правительство РФ приняло ряд решений в целях предупреждения проникновения в РФ коронавирусной инфекции. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Так, временно приостанавливаются безвизовые туристические поездки, предусмотренные соглашениями между правительствами РФ и КНР о безвизовых групповых туристических поездках от 29 февраля 2000 года.



МВД поручено временно приостановить приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории РФ.



МИД временно приостановит приём документов, оформление и выдачу рабочих виз гражданам КНР в консульских учреждениях МИДа в Китае.



Минтрансу совместно с ФСБ, ФТС Роспотребнадзором поручено с 1 февраля 2020 года временно ограничить движение граждан КНР через пункты пропуска на отдельных участках госграницы с Монголией.





"AK&M" от 03.02.2020