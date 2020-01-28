ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 февраля в размере 70.7921 руб. против 69.5976 руб. на 1 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



01.02.20 - 69.5976 руб.

31.01.20 - 69.4151 руб.

30.01.20 - 68.6764 руб.

29.01.20 - 69.2260 руб.

28.01.20 - 68.7775 руб.



















































































































































































































































































































"AK&M" от 03.02.2020