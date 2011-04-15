Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 февраля

Банк России установил на 4 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.7744

1 Азербайджанский манат 37.6711

100 Армянских драмов 13.3561

1 Белорусский рубль 29.7279

1 Болгарский лев 36.1886

1 Бразильский реал 14.9226

100 Венгерских форинтов 20.9614

1000 Вон Республики Корея 53.5073

10 Гонконгских долларов 82.2818

10 Датских крон 94.7096

1 Доллар США 63.9091

1 Евро 70.7921

100 Индийских рупий 89.2891

100 Казахстанских тенге 16.7751

1 Канадский доллар 48.2442

100 Киргизских сомов 91.4723

10 Китайских юаней 90.9738

10 Молдавских леев 36.6767

1 Новый туркменский манат 18.2859

10 Норвежских крон 69.1590

1 Польский злотый 16.4701

1 Румынский лей 14.8068

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.9996

1 Сингапурский доллар 46.7103

10 Таджикских сомони 65.9196

1 Турецкая лира 10.6809

10000 Узбекских сумов 67.1314

10 Украинских гривен 25.4402

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.9766

10 Чешских крон 28.0746

10 Шведских крон 66.3501

1 Швейцарский франк 66.3164

10 Южноафриканских рэндов 42.7128

100 Японских иен 58.8943

"AK&M" от 03.02.2020