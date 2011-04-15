Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 февраля

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Банк России установил на 4 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.7744
1 Азербайджанский манат 37.6711
100 Армянских драмов 13.3561
1 Белорусский рубль 29.7279
1 Болгарский лев 36.1886
1 Бразильский реал 14.9226
100 Венгерских форинтов 20.9614
1000 Вон Республики Корея 53.5073
10 Гонконгских долларов 82.2818
10 Датских крон 94.7096
1 Доллар США 63.9091
1 Евро 70.7921
100 Индийских рупий 89.2891
100 Казахстанских тенге 16.7751
1 Канадский доллар 48.2442
100 Киргизских сомов 91.4723
10 Китайских юаней 90.9738
10 Молдавских леев 36.6767
1 Новый туркменский манат 18.2859
10 Норвежских крон 69.1590
1 Польский злотый 16.4701
1 Румынский лей 14.8068
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.9996
1 Сингапурский доллар 46.7103
10 Таджикских сомони 65.9196
1 Турецкая лира 10.6809
10000 Узбекских сумов 67.1314
10 Украинских гривен 25.4402
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.9766
10 Чешских крон 28.0746
10 Шведских крон 66.3501
1 Швейцарский франк 66.3164
10 Южноафриканских рэндов 42.7128
100 Японских иен 58.8943
"AK&M" от 03.02.2020