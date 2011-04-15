В России отзывают 118 автомобилей Toyota Alphard. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 31 октября 2019 года по настоящее время.



Причина отзыва транспортных средств заключается в следующем. Автомобили Toyota Alphard, подпадающие под действие программы мероприятий, оборудованы ремнями безопасности сидений заднего ряда с двойной системой блокировки. Существует вероятность, что во время производства данных ремней безопасности одна из систем блокировки могла быть сработана некорректно. При такой ситуации пассажир не будет удержан ремнем безопасности должным образом в отдельных случаях аварий (например, с множественными столкновениями). Это, в свою очередь, увеличивает риск получения травм.



Уполномоченные представители изготовителей ООО "Тойота Мотор" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передаётся Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, замена ремней безопасности сидений заднего ряда.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 03.02.2020