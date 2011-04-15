В России отзывают 15 мотоциклов Harley-Davidson TG1. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат мотоциклы, реализованные с июня 2019 года по настоящее время.



Причиной отзыва мотоциклов является программное обеспечение противобуксовочной системы, которое может некорректно реагировать на сигнал об ошибке от датчика скорости заднего колеса, активируя один из задних тормозов. Непреднамеренная активация одного из задних тормозов может привести к неожиданному изменению направления движения транспортного средства, что может увеличить риск аварии.



Уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев мотоциклов, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного мотоцикла с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарта.



Кроме того, узнать о наличии мотоцикла в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru (проект компании Яндекс). Исходная информация для размещения на данном сервисе передается Росстандартом в рамках соответствующего соглашения.



Если мотоцикл подпадает под отзывную программу, владельцу такого мотоцикла необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех мотоциклах будет произведено обновление программного обеспечения электронного блока управления системами транспортного средства.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 03.02.2020