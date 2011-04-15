Владивосток закрыл авиасообщение с Китаем

Международный аэропорт Владивосток сообщил о введении временного запрета на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок на территорию Китайской Народной Республики и в обратном направлении.



Как сообщила пресс-служба авиагавани, такая мера принята c 1 февраля в связи распространением нового типа пневмонии, вызванного вирусом 2019-nCoV согласно решению Правительства РФ.



Приостановлено выполнение рейсов в город Санья авиакомпании NordStar, в город Иу авиакомпании 9Air, а также в город Яньцзи авиакомпаний "Аврора" и Pegas Fly.



Также было приостановлено выполнение регулярных рейсов в Китайскую Народную Республику. С 1 февраля российские авиакомпании организовали чартеры для возвращения пассажиров из Китая домой.



С целью недопущения завоза и распространения на территории Приморского края случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом, в аэропорту Владивосток был усилен санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов из КНР. Все пассажиры, прибывающие международными рейсами из неблагополучных стран, подлежат термометрии, а в зоне прилёта установлено стационарное тепловизионное оборудование.



Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок до стабилизации ситуации.







"AK&M" от 03.02.2020