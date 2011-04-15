В Бурятии построят Центр ядерной медицины. Проектно-сметную документацию на создание в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, где также будут производить препараты, необходимые для диагностики онкологических и кардио-заболеваний на ранней стадии, рассмотрели эксперты Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении ведомства.



По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.



Статистика по распространенности злокачественных новообразований среди жителей Бурятии свидетельствует о низких показателях выявляемости заболеваний - в 16.5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске. В феврале 2018 года правительство Бурятии и ООО "Медицина и ядерные технологии" подписали соглашение о создании в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, который позволит проводить ежегодно более 7 тыс. исследований по ранней диагностике и определению распространенности процесса при злокачественных новообразованиях практически любых локализаций, а также диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы. В результате показатели выявляемости злокачественных новообразований на ранних стадиях к 2023 году должны возрасти до 55.5%.



Строительство ведётся в Октябрьском районе города. Четырёхэтажное здание общей площадью 2240.47 кв. м разделят на функциональные блоки: отделение радионуклидного обеспечения, отделение радиодиагностических исследований методом позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии и отделение производства и контроля качества радиофармпрепаратов.



Здесь будут проводить диагностические обследования населения Бурятии и соседних регионов по направлениям лучевая и радионуклидная диагностика, а также оказывать амбулаторно-поликлиническую и консультативную помощь. Для этого в Центре обустроят комплекс оборудования для производства циклотронных и получения генераторных радиофармпрепаратов диагностического применения. Также здесь устанавливают оборудование, которое обеспечит защиту от излучения для персонала, работающего с источниками излучения в диагностическом отделении и производственных подразделениях.



Строительство финансируется из средств бюджета субъекта Российской Федерации и собственных средств застройщика - ООО "Центр Ядерной медицины Улан-Удэ". Проект разработали в ЗАО "Научно-производственное объединение "Спецпроект".



"AK&M" от 03.02.2020