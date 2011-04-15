В Москве создадут перечень соцпредприятий

В Москве создадут перечень компаний, которые занимаются решением социальных проблем граждан и работают на достижение общественно полезных целей. Об этом сообщила столичная мэрия.



Законом предусмотрено четыре категории социальных предприятий. Это компании, которые трудоустраивают социально уязвимые слои населения, обеспечивают реализацию производимых ими товаров, работ и услуг, производят товары и предоставляют услуги для социально незащищенных категорий граждан, а также осуществляют деятельность, направленную на достижение социально значимых целей.



По результатам первичного формирования перечня Департамент вместе с заинтересованными органами власти, общественными организациями и предпринимательским сообществом разработает меры господдержки социальных предприятий.



Рассматривать заявки на получение статуса социального предприятия будет специальная межведомственная комиссия. Первый этап приема заявок пройдет с 1 февраля по 1 марта 2020 года. Его проведут по упрощенной процедуре, чтобы включить в перечень для предварительного анализа максимальное количество субъектов малого и среднего бизнеса. Второй этап продлится с 1 марта по 1 мая. В данном случае предусмотрена стандартная процедура подачи документов.



Чтобы попасть в реестр социальных предпринимателей, компании должны отвечать нескольким критериям. Так, предприятия первой категории должны иметь в штате как минимум 50 процентов сотрудников, относящихся к социально уязвимым слоям населения, а предприятия остальных категорий - долю доходов от социальной деятельности по итогам предыдущего года не менее 50%.



Компания, направившая заявление и документы на признание её социальным предприятием, признаётся таковым и включается в перечень на основании решения уполномоченного органа - Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В свою очередь такой статус Департамент присваивает компаниям на основании решения межведомственной комиссии. Заявление и документы подаются ежегодно в срок до 1 мая.







"AK&M" от 03.02.2020