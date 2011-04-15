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03/02/2020
14:25

ФАС предписала внести изменения в закупку Минпромторга за 10 млн руб.

Комиссия ФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия Министерства промышленности и торговли РФ при закупке услуг по информационной поддержке, освещению и продвижению в интернете популяризационных материалов о бюджете Минпромторга России, размещённых в автоматизированной информационной системе "Открытый бюджет для граждан". Цена контракта составляла 10 млн руб. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В ходе рассмотрения жалобы комиссия ФАС установила, что заказчик установил ненадлежащим образом порядок оценки заявок участников. А именно, включил в него критерий "Качество услуг", который может быть оценён конкурсной комиссией субъективно и применен к участникам закупки не в равной степени, что создаёт предпосылки к ограничению конкуренции.

Как уточнил заместитель начальника Управления контроля размещения госзаказа ФАС Роман Семенов, с целью устранения выявленного нарушения заказчику предписано внести изменения в конкурсную документацию с учётом закона "О контрактной системе" и решения антимонопольного органа.

"AK&M" от 03.02.2020
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