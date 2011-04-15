Средняя цена на нефть марки Urals в январе выросла на 3% до $61.67 за баррель

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Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2020 года сложилась в размере $61.67 за баррель, в январе 2019 года - $59.85 за баррель.
Таким образом средняя цена на нефть в январе выросла на 3% в годовом исчислении.
"AK&M" от 03.02.2020