Средняя цена на нефть марки Urals в январе выросла на 3% до $61.67 за баррель

Средняя цена на нефть марки Urals в январе 2020 года сложилась в размере $61.67 за баррель, в январе 2019 года - $59.85 за баррель.



Таким образом средняя цена на нефть в январе выросла на 3% в годовом исчислении.



"AK&M" от 03.02.2020