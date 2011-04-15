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03/02/2020
18:01

Инвесторы ожидают усиления волатильности в золоте

Золото дешевеет, перед тем как отскочить в диапазон $1700-1800 за унцию и демонстрирует полное безразличие к панике, вызванной вспышкой вируса. Однако игроки прогнозируют рост котировок до уровней, которых драгоценный металл не достигал c 2013 года. На торгах 3 февраля цена на золото ушла вниз к $1580. Это на $20 ниже пятничного уровня. Такой сильной просадки не было с середины прошлой недели, когда рынок корректировался после взлёта на новостях из Китая. Об этом говорится в обзоре Фридом Финанс.

Фундаментально золото находится под влиянием двух противоположных драйверов. К росту его подталкивает массовый уход инвесторов в защитные активы и падение ставок облигаций США. Давление на цену оказывает негативная статистика по продажам ювелирных изделий в Индии и Китае.

На этом фоне игроки ожидают резкого усиления волатильности в котировках золота. Сброс напряжения может вылиться в рост стоимости унции до $1650, откуда открыт прямой путь к $1780. По нашему мнению, подъём выше этой цены маловероятен. Для спекулятивных целей на таких вершинах золото уже стоит продавать, фиксируя прибыль.






"AK&M" от 03.02.2020
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