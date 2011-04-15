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Объём ВВП РФ в 2019 году, по первой оценке Росстата, вырос на 1.3% до 109.362 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.
Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%.
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