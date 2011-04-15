В Госдуму внесён законопроект об инициативном бюджетировании. Одним из его авторов стал заместитель председателя ГД, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Документ предусматривает, что в инициативном проекте должна быть постановка проблемы, описание ожидаемых результатов реализации, предварительный расчёт расходов и планируемые сроки реализации.



Как указано в пояснительной записке, главной целью законопроекта является создание правовых основ для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне, реализуемых в разных формах в большинстве субъектов РФ, позволяющей обеспечить непосредственное участие граждан в определении приоритетных направлений расходования местных бюджетов путем разработки и внесения в орган местного самоуправления проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение местных проблем, имеющих наибольшую значимость для жителей муниципальных образований или их частей.



Как отмечают авторы инициативы, в законодательстве РФ об общих принципах организации местного самоуправления принципы и правовые основы инициативного бюджетирования не определены. В связи с этим законопроект предусматривает, что "инициативный проект должен содержать постановку проблемы, имеющей приоритетное значение для жителей муниципального образования (или его части), описания ожидаемых результатов реализации инициативного проекта, предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта и планируемые сроки его реализации и ряд других сведений".



Кроме того, авторы этой инициативы внесли вместе с нёй ещё один законопроект — он предусматривает поправки в Бюджетный кодекс. Проектом закона предлагается дополнить ст. 21 БК положением о необходимости присвоения каждому инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов. Он также направлен на урегулирование вопросов отражения в местных бюджетах инициативных платежей — добровольных платежей юрлиц и физлиц для реализации инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.









"AK&M" от 03.02.2020