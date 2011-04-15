В Госдуму внесён законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов
В Госдуму внесён проект поправок в закон "Об обязательном пенсионном страховании в РФ", восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для пенсионеров, являющихся опекунами и получающих за это выплаты. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.
Авторами законопроекта являются председатель ГД Вячеслав Володин, заместитель председателя ГД Сергей Неверов и первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.