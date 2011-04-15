ЛУКОЙЛ в 2019 году увеличил добычу нефти без учёта проекта "Западная Курна-2" на 0.3% до 85.9 млн т по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании.



Рост добычи нефти в основном связан с запуском второй очереди проекта Шах-Дениз в Азербайджане в 2018 году, а также с приобретением в сентябре 2019 года доли в проекте Marine XII в Республике Конго.



В IV квартале 2019 года среднесуточная добыча углеводородов группой "ЛУКОЙЛ" без учёта проекта "Западная Курна-2" составила 2388 тыс. барр. н. э./сут, что на 3.4% больше по сравнению с III кварталом 2019 года. В результате в 2019 году добыча составила 2350 тыс. барр. н. э./сут, что на 1.4% больше по сравнению с 2018 годом. Рост добычи в основном связан с развитием газовых проектов в Узбекистане.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 9 месяцев 2019 года выросла на 13.2% до 520.9 млрд руб. с 460.1 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации составила 5.929 трлн руб., что на 1.1% ниже по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 5.993 трлн руб. Показатель EBITDA вырос на 14.5% и составил 958 млрд руб. против 836.5 млрд руб.





"AK&M" от 03.02.2020