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03/02/2020
18:08

В Москве построят 11 переходов через МЦД-1 к 2023 году

В Москве построят 11 переходов через МЦД-1 к 2023 году, говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, слова которого приводятся в сообщении, 11 внеуличных пешеходных переходов построят через пути первого Московского центрального диаметра "Одинцово-Лобня".

"По поручению мэра Сергея Собянина мы продолжаем работу по созданию благоприятных и безопасных условий для движения поездов по МЦД. Так, объявлен конкурс на проектирование надземного пешеходного перехода через МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта в районе улиц Полоцкая и Гвардейская", - сказал Р.Загрутдинов.

По его словам, заявки на участие в аукционе принимаются до 25 февраля. Начальная цена контракта - 21.8 млн руб. Работы нужно выполнить в течение 1 года и 7 месяцев с даты заключения контракта.

Длина перехода составит 120 м, ширина - не менее трёх метров.
Победителю предстоит предусмотреть в проекте: внутренние инженерные системы, служебные помещения, облицовку наружных и внутренних поверхностей; приспособления для очистки от снега, чтобы исключить попадание на ж/д пути; укладку тактильных указателей, информирующих о направлении движения и препятствиях; устройство пандусов, установку лифтов и подъемников, обустройство двух лестниц, поручней, установку информационных указателей направления движения и ориентирования; устройство звукового дублирования сигналов светофоров и табло обратного отсчета времени на пешеходных переходах (при их наличии); установку пассажирского лифта для перевозки маломобильных людей.



"AK&M" от 03.02.2020
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