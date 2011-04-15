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03/02/2020
18:09

Кассы метро "Тушинская" закрыли на ремонт

Кассы северного вестибюля станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро закрыли на ремонт, сообщил Стройкомплекс.

Они не будут работать с 3 февраля 2020 года и до конца марта. Купить проездные билеты пассажиры смогут в автоматах или кассах, которые находятся у входа на станцию.

Помимо этого, москвичи смогут оплатить проезд банковской картой или другими устройствами с бесконтактной технологией: браслетами, смартфонами, часами. Стоимость поездки при оплате таким способом составит 44 руб.


"AK&M" от 03.02.2020
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