Кассы метро "Тушинская" закрыли на ремонт

Кассы северного вестибюля станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии метро закрыли на ремонт, сообщил Стройкомплекс.



Они не будут работать с 3 февраля 2020 года и до конца марта. Купить проездные билеты пассажиры смогут в автоматах или кассах, которые находятся у входа на станцию.



Помимо этого, москвичи смогут оплатить проезд банковской картой или другими устройствами с бесконтактной технологией: браслетами, смартфонами, часами. Стоимость поездки при оплате таким способом составит 44 руб.





"AK&M" от 03.02.2020