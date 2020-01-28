ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 4 февраля, в размере 63.9091 руб. против 63.1385 руб. на 1 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



01.02.20 - 63.1385 руб.

31.01.20 - 63.0359 руб.

30.01.20 - 62.3934 руб.

29.01.20 - 62.8299 руб.

28.01.20 - 62.3380 руб.























































































































































"AK&M" от 03.02.2020