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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 4 февраля, в размере 63.9091 руб. против 63.1385 руб. на 1 февраля.
Курс доллара США за последние 5 дней:
01.02.20 - 63.1385 руб.
31.01.20 - 63.0359 руб.
30.01.20 - 62.3934 руб.
29.01.20 - 62.8299 руб.
28.01.20 - 62.3380 руб.
"AK&M" от 03.02.2020