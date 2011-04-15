Повтор! Объём ВВП РФ в 2019 году, по первой оценке Росстата, вырос на 1.3%

Объём ВВП РФ в 2019 году, по первой оценке Росстата, вырос на 1.3% до 109.362 трлн руб. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.



Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%.





"AK&M" от 03.02.2020