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04/02/2020
12:05

"Карельский окатыш" реализует инвестпроект на 500 млн руб.

"Карельский окатыш" реализует крупный инвестиционный проект по внедрению магнитно-гравитационной сепарации (МГС). Об этом говорится в сообщении компании.

Новая технология позволяет повысить содержание железа в концентрате. Инвестиции в проект в 2020 году составят более 500 млн руб.

Проект стартовал в 2019 году - магнитно-гравитационными сепараторами была оборудована пилотная секция обогащения.

Суть технологии состоит в том, чтобы разделять магнитные и немагнитные частницы с помощью магнитного поля и водной среды. В результате её применения удалось увеличить долю железа в концентрате до 69.5%.

До конца этого года планируется оснастить МГС все 12 секций обогащения.

АО "Карельский окатыш" входит в ПАО "Северсталь". "Карельский окатыш" поставляет продукцию также ряду других российских и зарубежных потребителей.

"AK&M" от 04.02.2020
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