Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Аэрофлот" по РСБУ за 2019 год выросла на 89.1% до 5.287 млрд руб. с 2.796 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Выручка увеличилась на 9.3% до 551.767 млрд руб. с 504.697 млрд руб., валовая прибыль - на 75.4% до 8.791 млрд руб. с 5.013 млрд руб.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



Чистая прибыль Аэрофлота по РСБУ за 9 месяцев 2019 года упала на 53.6% до 7.246 млрд руб. с 15.626 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 422.163 млрд руб. с 381.341 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на 46.8% до 9.791 млрд руб. с 18.395 млрд руб.



"AK&M" от 04.02.2020