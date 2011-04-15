СК "Росгосстрах" разъяснила сообщения о продаже имущества компании "РГС Недвижимость"

ПАО СК "Росгосстрах" разъяснило сообщения о начале процедуры электронных торгов по реализации имущества, находящейся в стадии банкротства компании "РГС Недвижимость".



Как говорится в заявлении компании, ПАО СК "Росгосстрах" и ООО "РГС Недвижимость" организационно и юридически являются самостоятельными структурами, взаимодействие между которыми строилось преимущественно в сфере аренды помещений. Страховщик брал в аренду под офисы и склады объекты, принадлежащие компании "РГС Недвижимости", которая специализировалась на инвестициях в недвижимость, девелопменте и управлении недвижимым имуществом. "РГС Недвижимость" не входила в группу "Росгосстрах" и не попала в периметр сделки при смене основного акционера страховой компании в 2017 году.



В начале 2018 года компания "РГС Недвижимость" была признана банкротом. Росгосстрах, как один из кредиторов этой компании, намерен внимательно следить за ходом торгов, на которые выставлено более 200 объектов недвижимости, в части из которых арендуются помещения под офисы страховщика. Руководство страховой компании рассматривает и возможность участия в торгах.



"Специалисты Административно-технического департамента ПАО СК "Росгосстрах" совместно с руководителями наших региональных филиалов заранее проанализировали бизнес-потенциал тех объектов, в которых наша компания арендует офисы, - с учетом их расположения, оборудования, условий труда. Некоторые помещения представляют интерес, а некоторые в силу разных причин уже утратили свое значение для филиала, либо не удовлетворяют в полной мере стандартам работы и обслуживания клиентов, принятым сегодня в Росгосстрахе, - рассказал член страховой компании Алексей Печенкин, цитируемый в сообщении. - Мы готовы участвовать в торгах, но будем внимательно следить за их ходом, чтобы цена приобретения была действительно справедливой. От части объектов нам проще отказаться и сменить локацию своих подразделений на более удобную для сотрудников и комфортную для клиентов. Собственно, этот процесс - поиск наиболее эффективных для развития бизнеса точек продаж - шел в компании постоянно и независимо от финансового состояния арендо дателей".



Росгосстрах - одна из крупнейших страховых компаний в России. Является правопреемником Госстраха СССР.



"AK&M" от 04.02.2020